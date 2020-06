Guasto alla rete idrica nelle due Nocera: predisposte tre autobotti

Guasto alla rete idrica a Nocera Superiore e Nocera Inferiore. Alcune zone resteranno senz’acqua fino a domani mattina.

La Gori ha comunicato un duplice guasto alla rete idrica che interessa alcune zone delle due Nocera. Tante le strade interessate nella città del Battistero, mentre per Nocera Inferiore il problema riguarda una sola zona, ma molto popolosa.

L’azienda che gestisce le risorse idriche ha attivato tre mezzi autobotte per le esigenze degli abitanti delle due città. Secondo quanto previsto, il servizio dovrebbe essere ripristinato entro le 6 di domani mattina.

A Nocera Inferiore i disagi riguardano i rioni Vescovado e Montevescovado. L’autobotte è attiva dalle 18.30 di oggi e fino alla mezzanotte in via San Prisco, all’altezza del civico 17.

Più vasta l’area di Nocera Superiore interessata dal disservizio. L’elenco comprende le seguenti vie:

Pareti

Località Casa Milite

Lamia

Castagneto

Cupa Mileto

Nazionale zona Camerelle

Cimitero

Risorgimento

area Mac Donald

Materdomini

Garibaldi

Croce Malloni

del Santuario

Riccio

Viale Croce

Giovanni XXIII

Iroma e traverse

parte di via Citola

Due le autobotti in servizio sostitutivo. La prima è attiva dalle 18.30 alla mezzanotte in via Nazionale, all’altezza del civico 223. La seconda, nella stessa fascia oraria, sarà a disposizione dei cittadini in via Spagnuolo, nell’area di parcheggio adiacente allo stadio Karol Wojtyla.