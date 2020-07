Guasto alla rete idrica, ancora problemi a Nocera Superiore

Guasto alla rete idrica a Nocera Superiore, mattinata di disagi nella zona di Camerelle e su via Nazionale. Ripristino previsto dalle 13

Ancora problemi di mancanza d’acqua per i cittadini di Nocera Superiore, alle prese con l’ennesimo guasto alla rete idrica segnalato da Gori.

Terza volta in poco più di un mese per gli abitanti della città del Battistero. I problemi si erano infatti già verificati il 1° giugno e il 30 giugno in un’area molto più vasta rispetto a questa mattina. In entrambi gli episodi precedenti furono coinvolte anche diverse zone di Nocera Inferiore.

E il 1° giugno fu addirittura necessario l’impiego di autobotti al servizio dei cittadini, a causa dei tempi di intervento molto più lunghi rispetto all’episodio di oggi.

Le aree interessate dai disagi

I disagi odierni riguardano via Alveo Tondi, via Nazionale e tutte le traverse della zona. Un guasto improvviso causa dunque mancanza d’acqua o abbassamenti della pressione idrica.

I tecnici si stanno adoperando da circa due ore per la riparazione del guasto. Il ripristino del servizio dovrebbe dunque avvenire gradualmente a partire dalle 13.

Come di consueto, Gori raccomanda di far scorrere l’acqua dai propri rubinetti, per rimuovere temporanei fenomeni di torbidità, dovuti appunto ai lavori effettuati.