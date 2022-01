Guarda in diretta le ultime ore della finestra di mercato: Eriksen è tornato in Premier League

Argomento informativo:

Notizie del mattino:

– C’è ancora movimento a un livello record! Ulteriori informazioni qui.



– Youssef Bagi In viaggio per Charleroi. Per ulteriori informazioni, fare clic su qui.

– RWDM si riavvierà Ho dovuto Oulare e Pericolo Kylian, maggiori informazioni qui.

-Benjamin Negrin Genk parte nel Nordsgland. Il talento svedese di 20 anni, arrivato nel Limburgo per 3,7 milioni nell’estate del 2019, non avrebbe mai vinto. In prestito all’Heerenveen per un anno e mezzo, il Genk è partito per 600.000 euro.

L’Everton va ancora forte. il dolce Deve essere formalizzato entro il giorno di arrivo Franco Lampardo Sul sedile. Secondo Sky Sport, Donnie Van de Beek Dovrebbe arrivare in prestito anche dal Manchester United, dove gioca ancora un bel po’.

– Christian Eriksen Rinfrescati a Brentford. Il trequartista danese sta facendo una grande rimonta dopo aver subito un infarto agli Europei ed essere stato squalificato dal giocare in Serie A dopo aver montato il suo defibrillatore. Ha firmato fino alla fine della stagione con il club della Premier League.

– Watt Weghurst È sottoposto a visita medica a Burnley. L’attaccante olandese del Wolfsburg deve fare altrettanto e scoprire la Premier League.

– Il Paris Saint-Germain chiude la porta Ousmane Dembele. In una totale ostruzione con la dirigenza del Barcellona al rinnovo del contratto, il francese è stato annunciato con insistenza a Parigi. L’Equipe ha rivelato questa mattina che i parigini sarebbero caduti nella follia. Quindi Dembele potrebbe dover aspettare fino all’estate per partire.

-Joshua Jelavuji Si rinfresca a Bordeaux. Il centrocampista francese sta attraversando un periodo difficile al Wolfsburg, ed è stato ceduto in prestito al Bordeaux fino a fine stagione con l’obiettivo di mantenere il club in Ligue 1.

– eternità Martin Caceres Lascia Cagliari per Levante. Dopo Godin, il club italiano ha perso l’amico Caceres. D’altra parte, è un processo fantastico per Levante attirare gratuitamente il 34enne difensore centrale.

-Dennis Zakaria Ha superato la visita medica alla Juventus. L’attaccante del Mönchengladbach compenserà l’eventuale partenza di Kulusevskij Al Tottenham con la Gazzetta dello Sport

– Rafforzare il VFL Wolfsburg con Massimo Croce. L’attaccante tedesco si era già trasferito al Wolverhampton nel 2015 senza consenso. All’età di 33 anni, l’Union lasciò Berlino per 5 milioni di euro, tornando dalla porta principale del VFL per sostituire Weghorst. La Juve è pronta Mohamed Ihattaren nell’Ajax. Il 20enne centrocampista olandese è stato ceduto in prestito alla Samp e ora parte per Amsterdam, dove si allena da un anno. – Bafetimbi Gomis Firmerà con il Galatasaray. Senza un club da quando la sua avventura ad Al Hilal si è conclusa pochi giorni fa, il giocatore si è piazzato davanti alla squadra del club turco, che dovrebbe ufficializzare il trasferimento nelle prossime ore, secondo la stampa francese.