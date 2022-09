Grande vantaggio del tecnico italiano nei quarti sulla futura avversaria dei Blues

Espulso nel terzo quarto degli ottavi di finale di EuroBasket di domenica tra Italia e Serbia, Gianmarco Bosecco è letteralmente esploso dopo la commozione cerebrale. La Francia, che mercoledì sfiderà gli azzurri nei quarti di finale, è stata avvertita.

La “mosca nucleare” non ha mai portato così bene il suo soprannome, aggrappandosi alla sua pelle per le sue piccole dimensioni e la sua continua agitazione. Questa domenica il Ct dell’Italia Gianmarco Bossecco è esploso al termine del 16° round di EuroBasket tra Transalpine e Serbia, una vittoria a sorpresa per i suoi uomini (94-86).

L’italiano è stato espulso dalla panchina per un fallo tecnico nel corso del terzo quarto, riapparendo al limite del pavimento dopo il suono della sirena “Poz”. E non è passato inosservato. Il tecnico italiano, desideroso di festeggiare la vittoria con i suoi uomini, scende dal tunnel e grida dagli spalti. Dopo un ginocchio e nonostante le proteste di un suo staff, prova quindi ad avvicinarsi al campo.

Abbracci enormi a Giannis Antetokounmpo nei corridoi

Dopo essersi nuovamente inginocchiato sul bordo della panchina italiana, diversi suoi giocatori lo hanno chiamato a tornare negli spogliatoi. Tecnico, vicecampione olimpico nel 2004 quando giocava contro l’Italia. Un membro del suo staff fa di tutto per farlo partire, e quest’ultimo prende anche un violento colpo al petto dall’allenatore.

Lontano da terra, non subisce pressioni. Come mostra un altro video, Bosseco si è anche goduto le braccia della superstar dell’NBA Giannis Antetokounmpo, che ha incontrato nel corridoio degli spogliatoi.

Secondo quanto riportato dal post-partita, questa follia del tecnico italiano avrebbe scatenato l’incontro. “Non abbiamo battuto la Serbia con la tattica o il piano di gioco. Ci serviva qualcosa in più”, ha detto il suo assistente Edoardo Casalon. Squadra. I Blues sono stati ammoniti contro le avversarie dell’Italia nei quarti di finale di mercoledì (17:15).