Grande promozione per la scienza

Pubblicata domenica sulla Gazzetta Ufficiale, la nuova promozione civica della Legion d’Onore, la più alta onorificenza nazionale francese, premia un totale di 340 persone che lavorano “al servizio della nazione”.

Scienziati si sono distinti nella promozione del Premio d’onore 2023, come il biologo Etienne-Emile Beaulieu, il premio Nobel per la fisica Alain Aspect, nonché l’astronauta Thomas Pesquet. Pubblicata domenica sulla Gazzetta Ufficiale, la nuova promozione civile della Legion d’Onore, massima onorificenza nazionale francese, premia il totale e la “parità” di 340 persone impegnate “al servizio della nazione”, precisa la Gran Cancelleria in e informa . Famosi o sconosciuti al grande pubblico, questi personaggi sono suddivisi in diversi gradi (cavalieri, ufficiali, capitani).

Solo il biologo Étienne-Emile Beaulieu è stato elevato allo status di Gran Croce, la più alta onorificenza, che solo 67 persone hanno raggiunto. Che confronta con i 79.000 membri della Legion d’Onore oggi. Il chimico fisico Marie-Paule Bellini e il premio Nobel per la fisica (2007) Albert Weert vengono promossi a funzionario superiore. Alain Aspect, Premio Nobel per la Fisica 2022, è stato promosso Comandante.

Thomas Pesquet è stato promosso a ufficiale prima dell’attesa regolamentare di otto anni

Thomas Pesquet, nominato cavaliere nel 2019, è stato promosso ufficiale prima dell’attesa regolamentare di otto anni per i suoi “servizi eccezionali chiaramente distinti”. Ha comandato privatamente la Stazione Spaziale Internazionale nel 2022. Quanto a Philippe Baptiste, capo del Centro Nazionale di Studi Spaziali, ha raggiunto il grado di cavaliere.

Ex atleti di alto livello che lavorano “nella federazione o per motivi di ‘interesse pubblico’” integrano l’istituzione, come il tennista Yannick Noah, presidente della Fête le mur, il fantino nominato, o la lanciatrice di martelli Catherine Moyon de Baeck, presidente del Comitato Antiviolenza del Comitato Olimpico Nazionale Francese.

In campo socio-sanitario, Martine Brousse, presidente de La voix de l’enfant, è stata promossa comandante. In campo economico, Patricia Barbezet, presidente del fondo di investimento Témaris, è stata promossa ad alto funzionario, e Véronique Morali, presidente di Webedia, è stata promossa comandante. Tra i dipendenti pubblici, il prefetto dell’Île-de-France Marc Guillaume è stato promosso comandante e Jean-Louis Perrier, presidente del Tribunale penale speciale durante il processo per gli attentati del 13 novembre, è stato decorato.

Ministri e parlamentari non possono essere nominati nelle loro posizioni, ma si sono distinti diversi ex ministri di Emmanuel Macron: Nicole Bellouby è stata promossa comandante, Muriel Pinecaud, François Bayrou e Frédéric Vidal sono stati promossi ufficiali, Christophe Castaner, Emmanuel Wargon e Richard Ferrand. .

Nelle arti, il direttore d’orchestra Jean-Claude Casades è elevato a Grande Ufficiale, il premio Nobel per la letteratura Patrick Modiano, promosso a direttore d’orchestra, il compositore Louis Chedid, nominato cavaliere. Anche l’autore di fumetti Enki Bilal ha ricevuto il riconoscimento.