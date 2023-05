Grande polemica a Tolosa: 5 giocatori coinvolti? – Tutto il calcio

Diversi giocatori del Toulouse Football Club (TFC) hanno espresso la loro disapprovazione per aver indossato una maglia arcobaleno durante la partita di domenica contro il Nantes, un’iniziativa della Football Professional League volta a combattere l’omofobia.

All’interno della forza lavoro TFC, sono sorte domande quando il club ha annunciato l’elenco dei giocatori selezionati per l’incontro. È stato segnalato un gruppo di 25 giocatori, un numero insolitamente alto in quanto solo 20 nomi potevano comparire su un referto di gara.

E La Dépêche.fr ha confermato, questa sera, sabato, che cinque giocatori della squadra avevano comunicato al proprio allenatore la loro volontà di non partecipare all’incontro per non essere associati all’iniziativa della lega. I giocatori in questione sono Zakaria Abou Khalil, Moussa Diarra, Fares Al Chaabi, Logan Costa e Said Hamulic. Il club spera ancora di convincere alcuni di loro a cambiare idea entro domenica.

Si dice che Abu Khallal e Hamulic abbiano rifiutato categoricamente, mentre Logan Costa ha negato la richiesta del club di non giocare la partita. Le richieste di commento a TFC non hanno ricevuto risposta.

Questo rifiuto di indossare la maglia iridata non è senza precedenti in Francia. Questo fine settimana, anche Donatien Gomis del Guingamp ha rifiutato di prendere parte a una partita di Ligue 2. La scorsa stagione, anche il giocatore del Paris Saint-Germain Idrissa Gaye ha suscitato reazioni rifiutandosi di indossare la maglia iridata.