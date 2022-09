Grande momento emozionante in ‘Good Morning’ con Maria del Rio su Radio Contact (video)

I figli di Olivier Arnold hanno prenotato una bella sorpresa per il loro papà per il suo compleanno, il 2 settembre.

Good Morning torna lunedì su Radio Contact. Maria del Rio, Olivier Arnold, Gary e Valentino sono sempre lì per svegliarci dalle 6:00 alle 10:00.







E la settimana inizia alla grande per Olivier, che festeggia il suo compleanno venerdì 2 settembre. Per l’occasione ha dedicato ai figli Zoe e Victor, in collusione con il team “Good Morning”, una bella sorpresa per lui…

Zoe e Victor hanno registrato una mini canzone e una clip per supportarli. “E’ la prima volta che vedo Oliver piangere. Amici miei, francamente, è un grande momento emozionante, perché non credo che ve lo aspettaste”, dice Maria del Rio, subito dopo la loro spiegazione.

Olivier Arnold, che non aveva mai sentito cantare sua figlia, era molto commosso. Il facilitatore non sapeva subito cosa dire ai suoi figli che erano presenti al telefono. “Anche davanti a noi non ha voglia di cantare a casa, eccola qui davanti a tutti. Sono così commossa, così commossa, poi vederli entrambi è un dono puro, il regalo più bello”.

Bella sequenza da trovare qui sotto.