Grand Cactus: ecco perché Cyril Detaeye ha urgentemente sostituito Adrien Devyver nella presentazione di giovedì sera

Dopo aver giocato per divertimento nel gruppo. “Ma cosa ci fai qui?” Oppure: “Seguimi ovunque, ora mattina e sera!” E così Jerome de Warisy è passato al conduttore di Vivacité, Cyril Detaeye, nel bel mezzo della trasmissione radiofonica Grand Cactus di giovedì sera su Tipik. “Grazie a tutto il team di Grand Cactus per il benvenuto, la fiducia (e la pazienza)! Il quartier generale è entusiasta del ritorno di Adrien così rapidamente.”

“Mia moglie è attualmente ricoverata in ospedale a tempo indeterminato”

Ma perché l’host RTBF era assente? A meno che non sia successo in 6 stagioni. Parla su Instagram. “Mia moglie è attualmente ricoverata in ospedale a tempo indeterminato, scrive della moglie incinta con il secondo figlio (previsto a luglio), la presentatrice di RTL-TVi Julie Denayer. Per non compromettere il regolare svolgimento della registrazione di uno spettacolo in caso di emergenza , ho temporaneamente prestato il mio posto nel Grand Cactus a Cyril Detaeye, presentatore di 8/9. Buonasera 🌵”

Adrien Devyver ha persino pubblicato un video parodia della sua assenza con i membri dei Grand Cactus. Girolamo dice: “Cirillo?” “Quello che dice ogni mattina che ho un capello in mano e che non sorrido mai?” Martin Charlier risponde: “Beh, ci sono molti di noi che la pensano così, giusto!” E come scrive RTBF sul suo account Facebook. “Tutto il team sta pensando a te, Adrien, Julie e Gaspard! Grazie Cyril per aver ripreso la presentazione con breve preavviso!” Netizen e telespettatori augurano alla famiglia Devyver “coraggio” e una “buona guarigione”. “Tutto il mio cuore è con te, Adrian. Spero che vada tutto bene.”