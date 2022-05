Gran Premio d’Italia: Aprilia-Ducati: Festival d’Italia al Mugello

Aleix Espargaró ripete felicemente che attualmente sta vivendo un sogno. E il suo capo, Aprilia? Dopo aver confermato il giorno precedente che i suoi due attuali piloti – Aleix Espargaró e Viñales – indosseranno gli stessi colori per i prossimi due anni, il marchio di Noale ha annunciato venerdì che equipaggerà la seconda squadra, la squadra RNF del malese Razan Razali.

Sempre in pista, Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo nella prima giornata della prima giornata di test per il GP d’Italia (due cadute per il francese Johan Sarkozy, ma quattro cadute) – con 33 gradi bloccati nel pomeriggio. Passo dopo passo).