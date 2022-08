Gran Premio del Belgio rimosso dal calendario della F1? “Peccato, Spa-Francorchamps è una gara storica”, Plague Lando Norris

Versione 2022 Il Gran Premio di Spa-Francorchamps in programma da venerdì a domenica prossima, sarà l’ultimo? Se la Formula 1 non ha ancora rivelato un calendario per il prossimo anno, abbondano le voci sulla cancellazione del Gran Premio del Belgio. Pochi giorni prima del GP, Lando Norrisun pilota McLaren, ha condiviso il suo amore per il circuito di Spa.

“È una gara storica di Formula 1. È come Monaco e Monza, queste gare vanno preservate Finché esiste la formula 1‘ disse il britannico sport motoristiciche ha descritto il Circuit de Spa-Francorchamps come “Uno dei cerchi più cool del calendario“.

Secondo Norris, “Questo Sarebbe un peccato” Se il GP del Belgio viene omesso. “Molte cose ruotano attorno ai soldi in questi giorni… è il lavoro‘” ha osservato il pilota.

Al termine del contratto con la Formula 1 di quest’anno, il Gran Premio di Spa non sa ancora cosa riserva il futuro quando anche il Gran Premio di Francia è in pericolo. Il successo della gara di questo fine settimana potrebbe essere di fondamentale importanza per il futuro del Gran Premio del Belgio. Ed è anche per questo Gli organizzatori hanno promesso un’edizione eccezionale.