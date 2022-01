In una fine della partita assolutamente pazzesca, domenica l’Union Saint-Gilloise ha battuto il Genk 2-1 nel giorno 23 della Jupiler Pro League. Dante Vanzier si è offerto di battere gli unionisti ai calci di rigore ai supplementari (90+8) dopo i gol di Kasper Nielsen (27) e Paul Onwacho (77). Al-Ittihad ha colto l’occasione per prendere un vantaggio di nove punti sul Club Brugge in testa alla classifica.

L’allenatore delle corse Bernd Stork ha quindi deciso di licenziare Paul Onwacho, dopo un infortunio al tendine del ginocchio, nella rissa. La Scarpa d’Oro è stata subito decisiva con un calcio di rigore dopo il fallo di Christian Burgess. Il nigeriano ha preso in mano la legge per ristabilire l’uguaglianza (77).

Mentre ci dirigevamo verso il pareggio, la partita si è trasformata in minuti di recupero, dopo che ha annullato un gol di Deniz Ondev per fuorigioco dopo tre minuti di tempo supplementare, Al Ittihad ha ereditato un calcio di rigore per il fallo di Majeed Sadiq su Ondev. Dante Vanzer non sussulta e regala la vittoria all’Unione (90+8).