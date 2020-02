Gori sotto accusa: Agro in ginocchio per mancanza d’acqua

Gori sotto accusa per i lavori che stanno causando mancanza d’acqua in vari centri dell’Agro Nocerino Sarnese.

Prolungata la sospensione idrica in diverse città dopo gli avvisi della scorsa settimana. Gori sotto accusa anche per gli avvisi diffusi in orari improponibili.

In particolare, gli “alert” della Gori inerenti Nocera Inferiore, San Valentino Torio e Sarno sono stati recapitati rispettivamente alle 23.56 di ieri, alle 3.42 e alle 3.44. Insomma, orari in cui non è proprio semplice trovare qualcuno pronto a controllare la propria posta elettronica.

Disagi prolungati di alcune ore

La comunicazione precedente, inviata con abbondante anticipo, segnalava disagi a Nocera Inferiore, Sarno e San Valentino Torio fino alla mattinata di oggi.

Stando alle mail inviate in notturna, invece, i problemi proseguiranno almeno fino alle 13, anche a Pagani e San Marzano sul Sarno.

Le proteste principali arrivano da Nocera Inferiore. In particolare da numerosi genitori che avrebbero preferito un provvedimento di chiusura scuole, proprio a causa della mancanza d’acqua.

Numerose le strade coinvolte, in zone del centro e più periferiche. Confermato il servizio autobotte, attivato nei pressi dell’ospedale Umberto I.

Il servizio autobotte sarà attivo in più punti anche nei comuni di San Valentino Torio, Sarno, Pagani e San Marzano sul Sarno.