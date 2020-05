Storie di Volontariato – a Caggiano l’impegno dei volontari Gopi per la comunità

L’intervista ad Andrea Grippo, volontario, mentre la squadra inizia la giornata di attività.

Andrea, quali sono i vostri impegni per la comunità di Caggiano?

Siamo partiti a inizio marzo con l’attivazione del COC – Centro operativo comunale di Caggiano per l’emergenza coronavirus. Il nostro comune conta 2500 abitanti. Noi ci siamo concentrati in primis nella consegna dei farmaci ai cittadini con problemi di salute, in modo da tutelarli maggiormente. A questo si è aggiunto la consegna della spesa.

Quanti nuclei familiari conta Caggiano?

Ben 1100. Il territorio è diviso in 3 zone, si può uscire a fare la spesa 2 volte a settimane. Noi siamo impegnati nella consegna della spesa a chi ne ha necessità. Per la spesa solidale seguiamo 20 famiglie sul territorio, con la consegna dei pacchi alimentari.

Quanti volontari sono in attività sull’emergenza?

In totale 24 suddivisi in 2 squadre da 12 componenti. Una a lavoro e l’altra in panchina; qualora qualcuno di noi dovesse contagiarsi tutta la squadra, sarebbe costretta alla quarantena. In questo modo, l’altra squadra potrebbe subentrare. Un modo per tutelare l’attività di volontariato sul territorio.

Avete realizzato anche una raccolta fondi per l’acquisto di una barella di biocontenimento per l’Ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sì, abbiamo raccolto trentamila euro. Importante il supporto di un cittadino statunitense, rimasto anonimo, che ci ha dato una grossa mano nell’acquisto di questo importante bene per il nostro ospedale. La barella permetterà il trasporto di una persona contagiata da Covid-19, in totale sicurezza per il personale sanitario, come per gli altri pazienti.

L’intervista è tratta da Storie di volontariato in tempo di covid-19 realizzate da Sodalis – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno.