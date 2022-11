Google Pixel 7 Pro e Samsung Galaxy S22 Ultra: un duello mai giocato prima

Il Google Pixel 7 Pro È l’ultimo smartphone di fascia alta del produttore americano. Più avanzato che mai, mette la fotografia sotto i riflettori come al solito. Da parte sua, il Samsung Galaxy S22 Ultra Lanciato all’inizio dell’anno, non fallisce e si oppone a una feroce resistenza, soprattutto su alcuni criteri che possono far pendere la bilancia a suo favore a seconda delle esigenze.

In termini di design, la scelta dipende dalle preferenze individuali. Tuttavia, il Samsung Galaxy S22 Ultra fa seri argomenti come lo stilo, il grado di riparabilità o il monitoraggio del software annunciato in 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di monitoraggio della sicurezza.

Allo stesso modo, la stazione in Corea del Sud dispone di un ottimo display Oled che spicca grazie alla sua altissima luminosità. Il Pixel 7 Pro non lo lascia battere, tuttavia, offre un’ottima lucentezza oltre che calibrato con una piccola cipolla o un ottimo livello di riflessione.

In termini di autonomia, il Samsung Galaxy S22 Ultra è il migliore per te. Con oltre un’ora di utilizzo extra e una ricarica più rapida, si presenta come una soluzione migliore per gli utenti pesanti che hanno bisogno del proprio smartphone per tutto il giorno, sebbene nessuno dei due sia leader in questa categoria.

Pixel 7 Pro è più capace

In termini di prestazioni, il chip Exynos 2200 non può competere con il Tensor G2 appena sbarcato. Quando è stato rilasciato, il chip interno di Samsung non ci ha impressionato a causa delle sue prestazioni che erano molto al di sotto delle aspettative. Dal canto suo, il cellulare di Google non delude e ci tenta grazie alle sue incredibili prestazioni di gioco, mentre sul lato gaming non c’è chiaramente paragone.