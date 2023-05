Google introdurrà un’app meteo

Il meteo su Google è una funzione molto utile ma è profondamente radicata nel motore di ricerca. Se a volte può essere utilizzato al di fuori dell’app Google, sotto forma di widget, la funzionalità è limitata e ci sono ancora molti bug.

Google ha un sistema meteorologico un po’ obsoleto che fatica a reggere il confronto con altri servizi simili. Ma sembra che stia per cambiare.

La nuova app Google Weather dovrebbe trasformare completamente la funzionalità meteo del motore di ricerca su smartphone e tablet trasformandola in un’app completa che integra il Google Clock.

Almeno questo è ciò che suggeriscono le righe di codice nell’ultimo aggiornamento di Google Clock. Quindi possiamo sperare in un’applicazione più adatta alle esigenze degli utenti, con aggiornamenti regolari, maggiori informazioni e possibilmente maggiore precisione.

Va notato che Google non ha ancora comunicato in merito. Tuttavia, visti i tempi, non sarebbe troppo lungo.

