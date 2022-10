Google ha scelto il Belgio per installare un potenziale nuovo data center: perché?

Google ha acquisito 36 ettari di terreno a Ecaussinnes, nella regione di Feluy, vicino a La Louvière (nella provincia dell’Hainaut), per un possibile nuovo data center, ha annunciato venerdì il colosso americano di Internet, che festeggia i 15 anni di esistenza in Belgio.

Questa acquisizione ha lo scopo di mantenere aperte le opzioni per espandere la presenza di Google in Belgio con un data center, a seconda delle esigenze di utenti e clienti, che sarà determinato dall’azienda americana. Il sito è di proprietà di Idea, l’agenzia di sviluppo del territorio locale, che sta collaborando con l’azienda per costruire l’infrastruttura di base se decide di andare avanti.

Una parte essenziale delle infrastrutture europee

Google ha già un data center a Ghlin (Saint-Ghislain), vicino a Mons, che è stato annunciato nel 2007 ed è operativo dal 2010. Il sito attualmente impiega circa 400 persone. È stato quindi il primo data center al di fuori degli Stati Uniti. Poi l’azienda ha annunciato l’anno scorso di aver acquisito un terreno a Farsine, vicino a Charleroi, per un altro potenziale data center futuro. Da allora nulla è cambiato e nessuna decisione è stata presa sulla costruzione, afferma Michel Salets, portavoce della filiale belga di Google.

“Il Belgio è una parte essenziale dell’infrastruttura europea di Google”, Afferma anche la società, che afferma che, dal 2007, ha investito quasi 3 miliardi di euro in strutture di data center nel paese. Questi fondi hanno creato una media di 2.800 posti di lavoro locali all’anno e hanno sostenuto un’attività con un impatto economico di 2,7 miliardi di euro sul PIL del Belgio.

Effetto positivo sulla gravità

“Questo nuovo investimento conferma la nostra posizione di leader nello spazio digitale”., il Primo Ministro Alexandre de Croo, ha accolto per l’occasione il presente venerdì al Glen Data Center. “Per anni, il Belgio ha svolto un ruolo di primo piano in Europa per quanto riguarda lo sviluppo dell’economia digitale. La nostra posizione centrale, le nostre conoscenze e i nostri talenti sono tutte risorse per gli attori di Google, ma anche per tutte le startup innovative che nascono ogni giorno nel nostro paese”.

“L’innovazione digitale non è mai stata così importante come nell’era post-Covid”.ha insistito. “Gli eventi internazionali ci mostrano, ogni giorno, quanto sia importante che il Belgio e l’Europa abbiano le proprie infrastrutture e le proprie leve economiche e tecnologiche”. Per Jacques Joubert, Presidente di Inter-Municipal Idea, questo investimento potrebbe avere un impatto positivo sull’attrattiva della comunità locale e creare posti di lavoro a lungo termine.

Google ha un posto nella nostra vita quotidiana

“La presenza di Google migliorerà l’ecosistema digitale della regione attirando aziende innovative ad alto valore tecnologico. Una prospettiva positiva per il cuore di Hino”rallegrarsi. Negli ultimi anni, Google ha anche investito diversi milioni di euro in Belgio nell’energia solare ed eolica offshore, nonché nelle capacità di stoccaggio dell’energia del Belgio. Nel dicembre 2020 ha annunciato un progetto pilota di batterie nel sito di Saint-Ghislain per sostituire i generatori.

In caso di interruzione di corrente, il sistema conserverà le ricerche, le e-mail e i video degli utenti, senza le emissioni associate ai generatori diesel in standby. Tanti gli investimenti volti ad operare stabilmente a zero emissioni di carbonio nel Paese entro il 2030.

“Con miliardi di ricerche al mese in tutto il mondo, Google ha un posto nella nostra vita quotidiana. Quando un’azienda così grande diventa ecologica investendo in energia solare ed eolica, ha un impatto. Pertanto, non posso che applaudire al continuo investimento di Google nel nostro Paese , giocando la carta della sostenibilitàLo ha detto venerdì il ministro delle comunicazioni Petra de Sutter, anche lei a Glen.