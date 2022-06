Google ha denunciato il software italiano utilizzato per spiare gli smartphone

Cyber ​​Security – Gli hacker seguono le applicazioni dei messenger come gli operatori Internet o WhatsApp.

Software di un’azienda Italiano Dispositivi di sorveglianza della comunicazione utilizzati per hackerare smartphone e spiare utenti in Italia Kazakistan. È stato rivelato Google In un comunicato di giovedì.

“Queste aziende facilitano la proliferazione degli strumenti Furto Governi pericolosi e armati che non riescono a sviluppare queste capacità”, accusa l’agenzia Usa, condannando un’industria. Software Spie per “crescere”. Secondo il comunicato stampa, gli smartphone delle vittime giravano su Android e iOS.

Applicazioni dannose sotto mentite spoglie

Secondo gli ingegneri di Google, gli utenti presi di mira hanno ricevuto un collegamento per installare applicazioni dannose. Questi ultimi in seguito spiarono la loro attività o rubarono documenti. Hacker A volte con la complicità dei provider Internet seguendo le applicazioni di questi operatori. Altrimenti, fingono di essere messaggeri (come WhatsApp).

Secondo Google, viene utilizzato il software RCS Labs. Questa azienda italiana “fornisce soluzioni tecnologiche sofisticate per i servizi di sicurezza Tracciamento Secondo il suo sito Web, contattare. Non ha voluto rispondere al caso.

L’ombra dello scandalo Pegasus

