Google ha condannato lo spyware italiano utilizzato per hackerare gli smartphone

Il software dell’azienda italiana, specializzata nella sorveglianza delle telecomunicazioni, è stato utilizzato per hackerare smartphone per spiare utenti in Italia e Kazakistan, cosa che, secondo Google, condanna la “crescita” industria degli spyware.

“Queste società facilitano la proliferazione di pericolosi strumenti di hacking e governi armati, altrimenti queste capacità non possono essere sviluppate”, ha affermato giovedì la società di tecnologia in una dichiarazione.

Le vittime, che utilizzano smartphone Android (Google) e iOS (Apple), hanno un link per installare applicazioni dannose, dopodiché gli ingegneri di Google spiegano che è possibile spiare la loro attività sul cellulare o estrarre documenti.

In alcuni casi, gli hacker sono complici dei provider Internet e le applicazioni sono simili agli operatori. Altrimenti fingono di essere messaggeri come WhatsApp.

Secondo Google, secondo il suo sito web, l’azienda italiana RCS Lab ha utilizzato un software che “fornisce soluzioni tecniche avanzate per i servizi di sicurezza per il monitoraggio delle comunicazioni”. Non ha risposto immediatamente alla richiesta dell’aFP.

Il team con sede in California ha identificato vittime in Italia e Kazakistan, avverte gli utenti di dispositivi Android infetti e afferma di aver “apportato modifiche” per proteggere tutti gli utenti.

AFP riporta che Apple, dal canto suo, ha preso provvedimenti anche contro gli hacker.

A settembre, il produttore di iPhone ha dovuto riparare urgentemente un malfunzionamento del computer.

Decine di migliaia di telefoni, compresi quelli di membri del governo francese, sono stati colpiti, secondo diverse associazioni che hanno portato alla luce lo scandalo dello spionaggio di massa attraverso il Pegasus lo scorso luglio.

Gli ingegneri di Google, che monitorano da vicino più di 30 aziende del settore, affermano che il settore degli spyware “sta crescendo rapidamente”.

“La nostra ricerca mostra fino a che punto i fornitori di spyware hanno promosso questi strumenti, che storicamente sono stati utilizzati solo dai governi”, descrivono. “Questo rende Internet meno sicuro e minaccia la fiducia di cui gli utenti hanno bisogno”.

Sottolineano che questi strumenti, anche se legali ai sensi del diritto internazionale, sono spesso utilizzati dai governi per scopi antidemocratici, in particolare per prendere di mira attivisti politici, giornalisti o difensori dei diritti umani.