Google vient de publier via il blog degli sviluppatori d’Android un piano en 3 parti censé pallier alcuni problemi di compatibilità sur i tablet Android. Jusqu’ici, les tablettes faisaient quelque peu office de parent pauvre du côté d’Android, reléguées au second plan par rapport aux smartphones, mais elles sont en train d’effectuer un ritorno in vigore. Su sab que Google croit en leur avenir, clamant qu’elles constitueraient le futur du PC. Google semble enfin prendre à cœur notre expérience sur grand écran et avec le lancement d’Android 12L et une nouvelle ligne directrice en matière de développement, la marque affiche le désir d’améliorer son offre en conséquence en mettant en avant des apps rispetto a determinati standard bienvenus (enfin!).

3 applicazioni notabili versano le app sul tablet

Google promet d’améliorer son expérience sur 3 critères précis :

Le classi : ceux-ci vont être revus et améliorés pour prendre en compte et faire remonter les applications qui répondent aux exigences de la firme en matière d’expérience sur tablette (prise en charge du mode portrait/paysage, intégration des vi poursonction les styles, etc .). Cela se fera dans le moteur de recherche ainsi que sur la page d’accueil du Play Store.

Non avvisi : gli utilisateurs recevront égallement des alertes lorsqu’ils installeront des applications qui ne répondent pas à ces exigences pour leur faire comprendre que l’expérience pourrait ne pas être ottimali.

La notazione specifica : bien qu’annoncée l’an dernier, cette fonctionnalité permettra d’afficher des notes et des avis uniquement basi sur des personnes qui utilisent la même version d’application que vous, pour recevoir des retours toujoursé plus expvoence props.

Bien que ces promesses costituente un passo in avanti per l’esperienza sui tablet Android, Google n’a pour l’instant annoncé aucune data precisa per la mise en œuvre de ces ajustements. Nous savons simplement que ceux-ci seront mis en place dans les « mois à venir».

