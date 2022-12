Gli struggenti segreti di Patrick Sebastian su suo figlio morto a 19 anni: “L’ho visto sotto il casco di ogni ciclista”

Il figlio maggiore di Patrick Sebastian è morto in un incidente in moto nel 1990. Una tragedia che il simpatico conduttore raramente menziona. Ma una volta non abituale, in occasione del 30° anniversario del Grand Bluff, ha affascinato le colonne parigine.

“Non è coraggio, è sopravvivenzaha spiegato il conduttore, che ha vissuto la morte del figlio di 19 anni. La peggiore tragedia per un genitore, soprattutto da quando Sebastien Boto è stato vittima di un incidente in moto, stava per diventare padre.

Se Patrick Sebastian sopravvive, è grazie alla scena. E in un attimo gettandosi a capofitto nell’azione, l’uomo che lo fa Capovolgi i tovaglioli Trova l’idea Gran Bluff Pensa al figlio perduto. In questo spettacolo cult degli anni ’90, il comico ha modellato il suo volto per partecipare a spettacoli televisivi e ha così dato la caccia ai più grandi animatori dell’epoca: da Michel Drucker a Philippe Risole passando per Jean-Pierre Foucault.

Martedì il programma ha celebrato il suo 30 ° anniversario e, tra l’altro, il creatore è tornato alla composizione drammatico Da questo spettacolo di intrattenimento:Risale alla morte di mio figlio. L’ho immaginato sotto il casco di ogni ciclista che ho visto. Un giorno qualcuno venne a trovarmi. Aveva la barba e stavo immaginando Sebastian travestito. Ho pensato “Dai, toglilo, lo so che sei tu!” Tutto è arrivato qui. “