“Gli Stati Uniti sono in una posizione aggressiva”, “La Russia non è un avversario”: dopo l’accordo LFI-PS compaiono segni di sostegno di Mélenchon ai russi

Dopo le elezioni presidenziali francesi, vinte da Emmanuel Macron a spese di Marine Le Pen, le elezioni legislative sono ormai sulla bocca di tutti. E dopo vari discorsi politici del 1° maggio, sono già stati conclusi accordi tra più partiti.

Infatti, La France Insoumise ha accordi con PS e Europe Ecologie-Les-Vert (EELV). Quindi la sinistra si sta già radunando per battere Emmanuel Macron il 12 giugno e chiudere anche la strada al raduno nazionale di Marine Le Pen.

Ma non tutti vedono questa convergenza in buona luce. Ciò che pone un problema è il sostegno che Jean-Luc Melenchon ha ripetutamente mostrato a Vladimir Putin e alla Russia. In questo conflitto, il leader della LFI ritiene che la copertura dell’aggressore non siano i russi ma gli americani.

La giornalista freelance Marion van Renengg ha pubblicato un video su Twitter in cui ha ricordato più volte dal 2014 in cui Jean-Luc Melenchon ha mostrato il suo sostegno ai russi.

Nel dicembre 2021 Jean-Luc Melenchon ha commentato l’invasione russa dell’Ucraina nel gruppo France Inter: “Per me la Russia non è un avversario ma un partner”. Alla fine di gennaio 2022 ha dichiarato: “Ritengo che gli Stati Uniti siano in una posizione aggressiva”.

A febbraio ha affermato “senza alcun dubbio” che l’aggressore era la NATO. Gli Stati Uniti non sono obbligati a includere l’Ucraina nella NATO.