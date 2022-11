Gli Stati Uniti esortano l’Ucraina a prendere in considerazione negoziati con la Russia

Lo chef d’état-major americano, le general mark milley a souligné mercredi que le soutien des etats-unis n’avait pas diminué, mais a declaré che Kiev era in buona posizione per entrare in discussione, ses soldats parvenant à tenir tête à Russia.

Ha detto che i russi stanno ora consolidando il loro controllo sul 20% del territorio ucraino e che le linee del fronte dalla città di Kharkiv alla città di Kherson si stanno stabilizzando.

“La prospettiva di una vittoria militare ucraina è l’espulsione dei russi da tutta l’Ucraina, inclusa […] In Crimea, la probabilità che ciò accada presto non è grande dal punto di vista militare.

“Potrebbe esserci una soluzione politica in cui i russi si ritirano politicamente, questo è possibile”, ha aggiunto Milley.

Nessuna pressione americana

La Casa Bianca ha confermato venerdì che solo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era in grado di accettare l’apertura dei negoziati tra Ucraina e Russia, respingendo qualsiasi idea di pressione statunitense su Kiev.

“Abbiamo anche affermato che spetta al presidente Zelensky dire se e quando sarà pronto per i negoziati e quale forma prenderanno tali negoziati”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby.

“Nessuno negli Stati Uniti lo incoraggia, insiste su di lui o lo spinge al tavolo dei negoziati”, ha detto.

Ma all’inizio di questo mese, Volodymyr Zelensky ha dichiarato di non chiedere più la partenza di Vladimir Putin per avviare i negoziati, un cambio di rotta che è arrivato dopo le pressioni della Casa Bianca.

