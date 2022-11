Gli sconti del Black Friday sono reali? Abbiamo aumentato i prezzi della TV per un mese

Il Black Friday, che da noi non esisteva qualche anno fa, è diventato una tradizione aziendale essenziale poche settimane prima di Natale. Questo “Black Friday” arriva dagli Stati Uniti il ​​venerdì dopo il Ringraziamento, il 25 novembre di quest’anno. In questa occasione, i negozi offrono prezzi bassi per attirare i clienti poche settimane prima delle festività di fine anno.

Ma questi aggiornamenti sono veri aggiornamenti? O solo influenze pubblicitarie per attirare la chiatta nel momento vuoto tra l’inizio dell’anno scolastico e il Natale? Per scoprirlo ci siamo concentrati su una tipologia di prodotto: i televisori. Da metà ottobre a fine novembre raccogliamo regolarmente i prezzi sui siti Web di cinque importanti rivenditori.

La nostra metodologia è stata la seguente: selezionare la pagina dei televisori “più popolari” di Fnac, Mediamarkt, Amazon, Coolblue, Bol e Vandenborre per salvare i primi 20 risultati dell’elenco. Una dichiarazione che facevamo ogni due o tre giorni. Questo è ciò che abbiamo imparato.

Un’ovvia nota generale: i prezzi di molti dei prodotti evidenziati durante il Black Friday sono effettivamente in calo rispetto alle settimane precedenti. In alcuni marchi, il Black Friday è iniziato prima del 25 novembre. “A partire da lunedì 14 novembre, durante le settimane del Black Friday, puoi trovare ancora una volta fantastiche offerte sul nostro sito Web e nei nostri negozi.Mediamarkt ha scritto sul loro sito web.

E il marchio era vero per molti prodotti. Prendi la TV da 43 pollici di LG, per esempio. Il suo costo era di 449 euro a metà ottobre. All’inizio di novembre è sceso a € 429, crollando dal 14 novembre a € 366, quasi un calo del 15%. Martedì 29 novembre è sparita l’etichetta “Black Friday” da questo prodotto, che è tornato a 429 euro (ovviamente lo sconto ha sedotto i clienti visto che era rimasto un solo articolo in stock).

Ma alcuni buoni affari non sono sempre buoni affari. I colleghi di DH hanno riferito alcuni giorni fa Lo stato della lavastoviglie passerà da 629 euro a 1129 euro durante il mese di novembre, per tornare a 629 euro durante il mese di novembre.Settimana neraRisposta del marchio: “L’importo di 1129 euro è semplicemente il prezzo consigliato per questo prodotto, non il prezzo di riferimento barrato nel contesto dell’annuncio di vendita. I prezzi dei nostri prodotti sono fissati in base al mercato, quindi possono variare a volte. Questo spiega l’evoluzione del prezzo di questo prodotto.“