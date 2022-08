Gli scienziati hanno affermato che un gigantesco meteorite ha creato i continenti della Terra

Una nuova ricerca dimostra che la creazione dei continenti è stata formata da un meteorite gigante, ma quale?

Questa era una teoria già ampiamente accettata dalla comunità scientifica: I continenti della Terra si sono formati dagli effetti di enormi meteoriti, come si può leggere nell’articolo precedente Conversazione. Questo tipo di eventi è stato molto frequente durante i primi miliardi di vita del nostro pianeta, e alcuni meteoriti molto più grandi di altri hanno avuto effetti speciali sulla Terra.

Oggi, il dottor Tim Johnson della Curtin School of Earth and Planetary Sciences e il suo team hanno pubblicato un documento di ricerca in scienza quotidiana Fornisce la prova che un meteorite gigante sarà all’origine dei continenti della Terra. I massicci impatti di meteoriti sono stati il ​​punto di partenza I processi che alla fine hanno plasmato i continenti.

Si spiega secondo Scienza.

Analizzando la composizione isotopica dell’ossigeno dei cristalli di zircone trovati in Australia, gli scienziati sono stati in grado di rivelarli”.Un processo “top-down” che inizia con lo scioglimento delle rocce vicino alla superficie e progredisce più in profondità, coerentemente con l’impatto geologico degli impatti di meteoriti giganti.‘ dice il dottor Johnson.

Inoltre, le informazioni dell’antica crosta continentale di altre regioni sembrano rivelare modelli simili a quelli dell’Australia. “La nostra ricerca fornisce la prima prova evidente che i processi che alla fine hanno plasmato i continenti sono iniziati con impatti di meteoriti giganti, simili a quelli responsabili dell’estinzione dei dinosauri, ma si sono verificati miliardi di anni fa.“, conclude.