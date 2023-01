Gli organismi dei fondali marini spesso non vengono studiati perché si pensa che siano in fondo alla catena, afferma il coautore di questa ricerca Remy Ameroux, che ha ricevuto una borsa di studio post-dottorato dall’Università di Manitoba.

Aggiunge che lo studio della fauna selvatica intorno all’isola Southampton, in baiaHudson, indica che non è così. Questa stella marina è il principale predatore dei fondali marini. Per gli autori dello studio, questa stella marina, della famiglia Pterasteridae, è “l’equivalente bentonico dell’orso polare”.

“Cambia il modo in cui comprendiamo il funzionamento della catena alimentare marina nell’Artico”, afferma Amerox. Non tutti gli invertebrati che vivono nelle profondità dell’Artico sono erbivori. “Abbiamo diritto all’intera catena alimentare: predatori, erbivori e molti carnivori. Questa è un’area molto più complessa di quanto pensassimo”.

Gli autori dello studio osservano che questa stella marina prospera in questo universo “grazie al suo meccanismo di difesa ben sviluppato, insieme a una dieta predatoria che include l’annegamento di carcasse di mammiferi nell’acqua”. Secondo Mr. Admirals, mentre gli orsi polari non mangiano le stelle marine, “è piuttosto vero il contrario”.

“Quando un orso polare muore, una stella marina carnivora lo mangia.”

Gli scienziati hanno esaminato 1.580 esemplari di fauna selvatica che vivono intorno a un’isola Southampton Per capire come funziona l’ecosistema acquatico. Questo può aiutare le autorità politiche a proteggere e conservare la vita marina in questa regione.

Al Jazeera Southampton È considerato un sito importante dalla Federal Oceanic and Fisheries Administration. Amiraux afferma che la rete alimentare può fornire informazioni sul funzionamento degli ecosistemi. Se questo studio si concentrasse sull’Artico, lo stesso scenario dovrebbe essere riprodotto su scala globale, perché le stelle marine vivono in tutti gli oceani.

“Non penso che sia una caratteristica distintiva dell’ambiente costiero”, afferma Amerox. “Puoi vederlo in qualsiasi ambiente.”