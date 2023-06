Gli informatori affermano che l’esercito americano ha veicoli esotici

Ex ufficiale dell’intelligence da 14 anni, Davis Grosch afferma di aver fornito al Congresso degli Stati Uniti informazioni sull’esistenza di UFO che il governo voleva tenere nascoste. Si rende conto che la sua retorica può suonare vicina a quella dei teorici della cospirazione.

Un’altra offesa UFO americana? Sì, ma questo si distingue per la sua evidente credibilità. Ufficiale dell’intelligence americana per 14 anni, descritto dai suoi ex aiutanti come straordinariamente onesto, David Grosch ha parlato pubblicamente in un articolo pubblicato da media professionisti il ​​5 giugno. estrazionegià all’origine della divulgazione delle indagini sugli UFO condotte dai militari statunitensi.

In questo articolo, il 36enne afferma che l’esercito e il governo degli Stati Uniti hanno illegalmente nascosto al Congresso il fatto di possedere “veicoli sani e parzialmente intatti” di origine “non umana”.

Il Pentagono ha già risposto a queste accuse Negare qualsiasi occultamento di informazioni Sugli UFO in connessione con il Congresso. Lo ha annunciato il presidente del comitato di sorveglianza della Camera, James ComerSarà organizzata un’udienza per discutere questi documenti.

“fonte extraterrestre o sconosciuta”

L’ex milizia afferma di aver compilato un dossier contenente le prove che le autorità militari statunitensi sono proprietarie di questi veicoli e nascondono qualsiasi informazione su di essi. Lo avrebbe trasmesso a rappresentanti e senatori, nonché all’ispettore generale della comunità dei servizi segreti, che sovrintende a 18 agenzie di intelligence statunitensi, tra cui la CIA e la National Security Agency.

Queste macchine, secondo lui, sono di “origine aliena”, cioè sono state progettate da “intelligenze non umane, extraterrestri o sconosciute”. Per confermarlo, dice, si affida “alla forma dei composti e ai test scientifici eseguiti sulla loro strumentazione, nonché alla presenza di strutture atomiche uniche e firme di radiazioni”.

In un’intervista a parigino, evoca un “vaso somigliante a una campana, grande una decina di metri” e rinvenuto nel 1933 nel nord Italia, nel comune di Magenta. Prima detenuto dai servizi di Benito Mussolini, sarebbe stato recuperato nel 1944 dall’agenzia di intelligence statunitense, l’Office of Strategic Services, che da allora è scomparsa.

Spiega che non può dire, per motivi legali, di aver visto questi veicoli con i propri occhi.

“C’è sempre la possibilità che ciò possa indurre altre teorie del complotto prive di fondamento”, ammette. “L’ironia è che una volta questa era una teoria del complotto che si è rivelata vera”.

“Il pubblico merita di conoscere certi fatti”.

L’uomo spiega al quotidiano francese di aver parlato dopo aver “ritenuto che il pubblico meritasse di conoscere certi fatti” e dopo aver ottenuto dall’Ufficio pubblicazioni e revisione del ministero della Difesa e della sicurezza il permesso di intervenire su dossier non classificati, tra cui il caso Magenta. . Spera che “il popolo americano possa spingere i suoi rappresentanti eletti e il presidente per ottenere risposte”.

“Se gli Stati Uniti ei loro alleati hanno delle risposte, mi sembra moralmente sbagliato tenerle segrete”, ha detto.

Secondo lui, i paesi alleati che conoscono l’esistenza di questi veicoli spaziali sono il Canada, il Regno Unito, la Nuova Zelanda e l’Australia, che sono ufficialmente uniti da un accordo di alleanza legato all’intelligence, soprannominato i “Five Eyes”.

vittima della vendetta

David Grosh sostiene di aver segnalato per la prima volta la presunta illegalità nel non aver inviato le informazioni al Congresso all’ispettore generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, nel luglio 2021. Afferma che il suo rapporto è stato segnalato al dipartimento e che in seguito ha subito ritorsioni da parte di alcuni funzionari.

“Hanno cercato di perseguitare il mio nulla osta di sicurezza, hanno fatto accuse di cattiva condotta contro di me, cose del genere”, ha spiegato spiegando che non poteva fornire ulteriori informazioni perché l’indagine è in corso.

David Grosch ha finalmente lasciato l’esercito ad aprile. conferma dentro parigino Ha ricevuto numerose minacce, comprese minacce di morte, ma ritiene che ci sia un “rischio reale di anonimato” in una situazione del genere. Al contrario, rendere pubblico il caso potrebbe attirare il “sostegno pubblico”, che potrebbe proteggerlo e consentirgli di continuare a far valere le sue pretese.

In questo contesto, intende lanciare una fondazione “per aiutare la comunità scientifica ad avviare protocolli su questo argomento” e spera di diventare un “opinion leader” su questo argomento.

interesse congressuale

Queste scoperte intervengono nel contesto del crescente interesse dei parlamentari americani per la questione degli UFO. Nel 2021, dopo che dal Pentagono era trapelata un’immagine di un oggetto volante non identificato, la fondazione ha pubblicato un rapporto che elencava 140 segnalazioni finora inspiegabili, comprese dozzine osservate da piloti militari.

Nel maggio 2022, per la prima volta in 56 anni, una commissione del Senato ha organizzato un’audizione per i dirigenti dell’intelligence e dell’esercito per chiedere chiarimenti sulla loro conoscenza degli UFO. La NASA ha anche annunciato di aver avviato un’indagine per “destigmatizzare” l’argomento e ha tenuto la sua prima conferenza stampa sull’argomento il 31 maggio. Lì ha scoperto un video UFO inedito.

75 anni dopo Roswell, lo studio degli UFO non è più limitato ai cospiratori negli Stati Uniti.