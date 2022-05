Gli avvocati di Amber Heard chiedono di archiviare la causa contro Johnny Depp, ma il giudice rifiuta

Il giudice che presiede la causa per diffamazione di Johnny Depp contro la sua ex moglie, Amber Heard, ha respinto martedì la richiesta di archiviare una causa intentata dagli avvocati dell’attrice.

Dopo tre settimane di contenzioso in tribunale a Fairfax, vicino a Washington, gli avvocati dell’attrice 36enne hanno chiesto al giudice Benny Azcaret di respingere la denuncia, scoprendo che Johnny Depp non aveva presentato prove di diffamazione.

“Il tribunale deve accogliere questa richiesta di annullamento a causa di prove convincenti che era, in effetti, la persona che ha aggredito Amber”.L’avvocato dell’attrice, Ben Rothenborn, ha spiegato.

Dal canto suo, l’avvocato di Johnny Depp, Benjamin Chew, ha chiesto al giudice di respingere la richiesta, affermando che Amber Heard “È l’aggressore in questa stanza.”.

Questa richiesta, comune nell’ordinamento giuridico americano, è raramente accolta.

Il giudice Azcaret ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per continuare il processo e ha lasciato ai sette giurati la decisione sull’esito del reclamo.





La testimonianza di Amber Heard attende

Johnny Depp, 58 anni, afferma che la sua ex moglie ha rovinato la sua reputazione e carriera dopo aver scritto un editoriale sul Washington Post nel 2018 in cui si descriveva come vittima di violenza domestica senza citare il suo ex marito. Chiede 50 milioni di dollari di danni.

L’attore, che ha testimoniato per quattro giorni, ha negato di aver alzato la mano sull’ex moglie, affermando che fosse violenta.

Amber Heard contrattacca e chiede $ 100 milioni, sostenendo di aver sofferto Violenza fisica e abusi Solo prima e durante il loro tumultuoso matrimonio di due anni, dal 2015 al 2017.

Dovrebbe testimoniare questa settimana.