Gli avvocati di Amber Heard chiedono che il giudizio nel caso di Johnny Depp venga ribaltato | Le persone

Amber Heard contro Johnny Depp, una continuazione ma non una fine. Come riportato dal Guardian e da PageSix, venerdì scorso gli avvocati di Amber Heard hanno chiesto che la sentenza del suo processo contro Johnny Depp fosse ribaltata. Hanno rilasciato un documento di 43 pagine sostenendo che la sentenza era basata su prove infondate.



07-04-22, 08:42



fonte:

Guardiano, Pagina Sei



Nel documento redatto dai legali dell’attrice hanno chiesto il completo annullamento della sentenza oltre ai 10 milioni di danni che dovrà risarcire a Johnny Depp. Nella sceneggiatura, Amber Heard conferma ancora una volta che Johnny Depp non ha perso il suo ruolo in “Pirati dei Caraibi” a causa del suo pezzo di opinione pubblicato sul Washington Post. Ricordiamo che la 36enne è stata dichiarata colpevole di aver diffamato il suo ex marito per questo articolo, in cui ha provocato violenza domestica, ma non ha nominato direttamente l’attore.

Gli avvocati dell’attrice hanno anche denunciato un verdetto eccessivamente severo nei confronti del loro cliente, ritenendo che i giurati non fossero stati scelti secondo le regole. In particolare, hanno notato, la data di nascita di un giurato non è stata adeguatamente registrata negli atti del tribunale. In un’e-mail inviata al sito web specializzato Courthouse News, l’avvocato di Johnny Depp, Ben Chiu, ha respinto il documento.

Alla fine di giugno, Ellen Pridehout, l'avvocato di Amber Heard, ha annunciato che il suo cliente intende fare ricorso della decisione del tribunale. In precedenza, ha anche indicato che l'attrice non poteva pagare 10 milioni di dollari al suo ex marito.

