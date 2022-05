Gli americani alzano i prezzi della benzina…

di recente, Il prezzo di un litro di benzina ha superato i 2 euro, Unisciti a Diesel. Una situazione che non abbiamo mai incontrato prima Conosciuto dal 2018 Quasi dall’istituzione spostamento fiscale parlare Il governo di Michel finalizzato all’eradicazione Vantaggi finanziari Sintonizzato sul diesel.

Fondamentalmente, si trattava di lavorare accise E aumentare quelli applicabili ai litri di diesel al livello di quelli applicati alla benzina. È un approccio che, ovviamente, mira a Soldi indietro (Sono state vendute più auto diesel mentre queste auto hanno consumato meno) così come per Ragioni ambientaliIl diesel è più inquinante.

Sì, ma eccolo qui Ricorrenza post-covid Come il guerra in ucraina ont trasformarsi in tartaruga Mercato prodotti petroliferi. che porta a parcheggio fantastico E inaspettati, come l’eccesso di prezzo di un litro di benzina rispetto al prezzo del diesel.

Vacanze negli Stati Uniti

Tuttavia, c’è un file spiegato Per far esplodere quei litri di benzina ultime settimane : un periodo Vacanze negli Stati Uniti. Infatti, l’ultimo lunedì di ogni mese di maggio è ” giorno della Memoria ‘, un giorno festivo (raro negli Stati Uniti) che Commemorare i membri delle forze armate che sono morti in azione. È anche un giorno americani Corri alle loro macchine. Per andare a trovare la famiglia e gli amici, ma anche per andare in vacanza.

Naturalmente, il americani rotolo specialmente benzina per i propri viaggi. Pertanto, il paese sta assistendo a consumo di punta Importante, che porta ad un netto aumento dei prezzi. Alla vigilia di questo periodo, anche le autorità fanno scorta, il che aumenta il limite (o le probabilità di) Disponibilità di benzina sul mercato.

volta Viaggio americano Così uno dei fattori Ciò ha contribuito al forte aumento dei prezzi la scorsa settimana. Il dieselNon ha risentito delle stesse proporzioni, ma se n’è andato nonostante tutto verso l’alto (più di 2 euro) da sabato 28 maggio 2022.

prezzi l’essenza Questo sabato, 28 maggio, l’aumento indica un’economia FPS. Prezzo massimo per 95 AH 10 Questo aumenta di 3,8 centesimi a 2.0170 euro litro. Il 98 Lo aumenta di 7,1 centesimi a 22.190 euro litro.