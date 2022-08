“Giustizia e giustizia”: le donne che manifestano a Kabul e i talebani si vendicano usando le loro armi (video)

Spari in aria, spari: sabato i talebani hanno disperso violentemente una manifestazione di donne a Kabul per rivendicare il diritto al lavoro e all’istruzione, quasi un anno dopo l’ascesa al potere degli islamisti in Afghanistan.

Una quarantina di donne che cantano”Pane, lavoro e libertàHanno marciato davanti al Ministero dell’Istruzione prima che un gruppo di combattenti talebani li disperdesse sparando in aria a lotti, circa 5 minuti dopo l’inizio della marcia.

I manifestanti portavano uno striscione che diceva:Il 15 agosto è una giornata nera‘, riferendosi alla data della cattura di Kabul da parte dei talebani nel 2021.

“Giustizia e rettitudine. Siamo stanchi dell’ignoranzaHanno cantato prima di essere violentemente dispersi.

I talebani, in uniforme e armati di fucili d’assalto, hanno bloccato un bivio davanti ai manifestanti e hanno iniziato a sparare in aria per lunghi secondi. Un giornalista dell’AFP ha indicato che uno di loro ha simulato una sparatoria contro i manifestanti.

Alcuni dei manifestanti si sono poi rifugiati nei negozi vicini dove i talebani li hanno inseguiti e li hanno picchiati con il calcio dei fucili. Hanno anche sequestrato i cellulari ai manifestanti.

I giornalisti sono stati picchiati anche dai talebani, secondo l’Afp.

“Purtroppo i talebani che facevano parte dei servizi segreti sono arrivati ​​e hanno sparato in ariaLo ha detto all’Afp Zulia Barsi, una degli organizzatori della manifestazione.

Dalle nostre case

“Hanno disperso le ragazze, strappato i nostri striscioni e confiscato molti dei cellulari delle ragazze‘, lei ha aggiunto.

Un’altra manifestante, Monisa Mubarez, ha detto che intende continuare a protestare per i diritti delle donne.

“Non permetteremo ai talebani di mettere a tacere le nostre voci. Protesteremo dalle nostre case‘, lei ha aggiunto.

Le manifestazioni delle donne per chiedere maggiori diritti erano sempre più rare nella capitale, soprattutto dopo che gli organizzatori di questi raduni sono stati arrestati all’inizio dell’anno, alcuni dei quali sono rimasti in detenzione per diverse settimane.

Da quando sono tornati al potere lo scorso agosto, i fondamentalisti islamici hanno gradualmente eroso le libertà che le donne hanno conquistato negli ultimi vent’anni dalla caduta del loro precedente regime (1996-2001).

Hanno imposto una serie di restrizioni alla società civile, molte delle quali mirano a soggiogare le donne alla loro concezione fondamentalista dell’Islam.

In gran parte le escludevano dai lavori governativi, limitavano il loro diritto di viaggiare e impedivano alle ragazze di frequentare le scuole medie e superiori.

Hijab completo obbligatorio

Le ultime restrizioni risalgono ai primi di maggio, quando il governo ha emanato un decreto, avallato dal leader supremo dei talebani e dell’Afghanistan, Hebatullah Akhundzadeh, che impone alle donne di indossare il velo integrale in pubblico.

I talebani hanno chiarito che la loro preferenza era il burqa, questo velo integrale spesso blu e intrecciato all’altezza degli occhi, ma saranno tollerati altri tipi di veli che rivelano solo gli occhi.

Sentivano anche che, a meno che le donne non avessero un motivo urgente per uscire, “meglio che stessero a casa”.

Tutte queste azioniDescrivere un modello di completa segregazione di genere che mira a rendere le donne invisibili nella societàÈ quanto ha affermato lo scorso maggio a Kabul il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Afghanistan, Richard Bennett.

In un comunicato stampa, giovedì Human Rights Watch ha invitato i talebani a “Invertire la loro terribile e misogina decisionePer vietare l’istruzione delle donne.

“Invierà un messaggio che i talebani sono pronti a riconsiderare le loro azioni più terribili.Lo ha affermato Ferishta Abbasi, ricercatrice afgana della Ong.

Negli ultimi due decenni, le donne afghane hanno acquisito nuove libertà, tornando a scuola o facendo domanda per un lavoro in tutti i settori di attività, anche se il paese rimane socialmente conservatore.