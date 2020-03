Giropagina – speciale #iorestoacasa con Eugenio Canora

Versione speciale, amici speciali.

Il consigliere comunale di Cava de’ Tirreni, Eugenio Canora è sicuramente uno di questi e ha accettato il nostro invito.

Fermo non sa stare, lo sappiamo, perciò ci siamo fatti raccontare alcune delle iniziative messe in campo dal Comune in questi giorni e che lo hanno visto impegnato. Una fra tutte, l’iniziativa del Centro per l’Artigianato Digitale ed il Comune di Cava de’Tirreni per provare a produrre respiratori da consegnare agli ospedali della zona, attraverso la replicazione di un prototipo digitale da stampare in 3D.