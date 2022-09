Gironda. Rossana Bonfini trasmette la sua passione per l’Italia a Saint-Macaire

Gironda meridionale repubblicana Dai un’occhiata ai miei messaggi

Rossana, macarina nel cuore, mostra in questa mappa la sua natia Italia. (© Gironda meridionale repubblicana)

Ci sono molti viaggi e incontri incredibili nella vita delle persone. Rossana Bonfini, italiana nata a Torino da Saint-Macaire (Gironde), ha iniziato i suoi studi a Roma.

In giovane età, si vide diventare uno scrittore. Ma Rosanna aveva una forte passione per la fotografia. Inoltre, si è avventurato verso le industrie video. Per completare la sua formazione, ha avuto l’opportunità di trascorrere quattro mesi professionalmente negli Stati Uniti, dopodiché ha trascorso tre anni in Inghilterra.

Ha lavorato in televisione e al cinema

Esperienze molto ricche gli hanno permesso di lavorare sia in televisione che al cinema. È così che ruoli come regista, produttore, montatore o traduttore cambiano a seconda dell’opportunità. Se gestisce bene le immagini, lo stesso vale per le parole, poiché oltre all’italiano, Rosanna parla molto fluentemente inglese, spagnolo e francese, e gestisce anche portoghese, tedesco e croato.

Nel 2015, con il suo compagno Loïc, si è stabilita ad Andernos, in Francia, un luogo non del tutto soddisfacente, e alla fine la coppia è venuta a visitare Saint-Macaire e si è innamorata. “Questo villaggio mi ha ricordato l’Italia”, dice Rosanna. Di conseguenza, entrambi hanno acquistato una casa nel centro della città nel 2017.

“Saint-Macaire mi ricorda l’Italia”

Rosanna si è trovata subito a suo agio: “Saint-Macaire mi ha aperto le porte”. L’interazione umana in particolare è parte integrante del suo DNA. “Adoro creare situazioni in cui le persone si incontrano”, dice.

Rosanna inizia a dare lezioni di francese in un centro giovanile, fa volontariato in mediateca, legge nelle scuole primarie, conduce laboratori di dialogo, ecc… Ma nel 2018 un’associazione con la visione di un gruppo gemello in un villaggio sardo, Rosanna non sognava un’occasione migliore, soprattutto quando si è offerto di dare lezioni di italiano.

All’inizio, per simpatia, è stata subito coinvolta nel gioco, la formula dovrebbe essere divertente, Rosanna sfrutta l’occasione per mettere a frutto queste abilità: conversazioni, esercizi, canzoni, esercizi di cucina, ecc.

Insieme all’equipaggio regolare, insegna ogni martedì sera dalle 18:30 alle 20:00. Il successo della formula gli ha fatto venire voglia di proporre un nuovo corso per principianti, sempre il martedì dalle 17:15 alle 18:30. Questo nuovo corso è iniziato martedì 1°C’è Febbraio 2022.

Per chi fosse interessato, si prega di contattare il Saint-Macaire Lodine Twins Team: [email protected] ai regolamenti.

