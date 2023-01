Giro di San Juan: Evenepoel si mette alla prova ma cede sulla tappa regina, la vittoria di Miguel Angel Lopez

Remco Evenpol Non ha potuto seguire i top climber venerdì nell’unica tappa di montagna del Tour de San Juan, la corsa a tappe argentina che anima l’inizio della stagione. Il colombiano ha vinto la quinta tappa del Giro di San Juan Miguel Angel López che allo stesso tempo tiene la maglia del comandante in capo.

Audace, anche Evenpoel ha provato ad attaccare a 10 km dal traguardo sulla lunga salita ondulata Alto del Colorado (18,8 km, tasso del 4,4%). Un passo che raggiunge i 2.623 metri è un solitario inciampare contro il vento. Dopo tre chilometri del suo abbagliante attacco che nessuno dei suoi avversari ha seguito, il campione del mondo si è improvvisamente rialzato.

Miguel Angel López ha approfittato di questo allentamento per mettere insieme il primo Bandrilla, in particolare Egan Bernal, Sergio Higuita, Einer Rubio et al Filippo Jana nel suo armadio. Rimasto senza compagni di squadra, Evenpoel non ha potuto seguire.

La seconda accelerazione del colombiano a 5 km dal traguardo gli ha permesso di librarsi in solitaria verso la vittoria, battendo di quasi trenta secondi lo strepitoso e fortissimo Filippo Gana e il terzetto colombiano Higuita – Bernal – Rubio, d di quaranta secondi.

Nel frattempo, Evenepoel ha tagliato il traguardo al settimo posto con 1:09 di distacco dal vincitore di giornata,

Astana lo ha licenziato per i suoi presunti legami con il controverso dottore Marco MaynarMiguel Angel Lopez firma la sua 23a vittoria da professionista, la prima per il team colombiano Continental (P3) Medellin.

Quindi la strada è spianata per López verso la vittoria finale al Tour of San Juan. Le ultime due tappe non presentano grosse difficoltà che probabilmente daranno una scossa all’evento.