Giro dei Paesi Baschi: Jonas Vingegaard è stato promosso a pieni voti nella fase finale del Jeep General

Jonas VingardIl corridore danese della Jumbo Visma ha vinto la sesta e ultima tappa del Basque Country Tour (WorldTour), che si è svolta per una distanza di 137,8 chilometri intorno a Eibar sabato in Spagna, oltre alla vittoria finale.

Ha vinto solo Vinegard, davanti al britannico James Knox (Soudal Quick-Step), secondo a 47 secondi, mentre lo spagnolo Ione Izagiri (Cofidis) ha vinto la gara per il terzo posto, a 49 secondi dal danese.

Nella classifica generale, il vincitore del Tour de France ha preceduto di 1:12 lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain – Vittorioso) e 1:29 in poi Ione Izagiri Con tre vittorie di tappa e la classifica generale, Vingegaard ha ora 20 vittorie in carriera, di cui 8 in questa stagione.

Dopo le prime tre salite di giornata, l’olandese Stefano Kruijswijk (Jumbo-Visma) Si avvia in un gruppo di quattro cavalieri insieme al suo connazionale ungherese Walter Attila, colombiano Esteban Chávez (EF Education-EasyPoint) e due portoghesi Robin Guerrero (Movistar). Sulla penultima salita della giornata, Jonas Vingaard si è ricongiunto al gruppo di testa poco prima, ed è uscito da solo, lasciando gli inseguitori quasi un minuto di vantaggio. Negli ultimi cinque chilometri, il danese è andato in solitaria, seguito in appena un minuto da un gruppo di dieci uomini per vincere finalmente da solo.