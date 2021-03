Venerdì il webinar “Raccontarsi per Comprendersi”

Cava de’ Tirreni: venerdì 2 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo l’Amministrazione Servalli, di concerto con l’Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Persone con Disabilità, presieduto dal dr. Enzo Prisco, e su proposta della Cooperante alla Disabilità Anna Ferrara, ha organizzato un webinar con inizio alle ore 16 su piattaforma zoom sul tema: “Raccontarsi per Comprendersi”.

All’incontro parteciperanno il Sindaco Vincenzo Servalli, l’Assessore alle Politiche Sociali Annetta Altobello, il Presidente dell’Osservatorio Enzo Prisco, l’Associazione “Il Grillo e la Coccinella” presieduta da Giovanni Vaglia e sarà moderato da Anna Ferrara.

L’incontro è aperto al contributo di coloro che vorranno intervenire che possono inviare una richiesta di partecipazione alla mail: osservatoriodisabilitacava@gmail.com.

“In un momento così difficile per la vita del Paese – afferma il Sindaco Servalli – vogliamo far sentire forte il sostegno dell’amministrazione comunale alle famiglie che vivono quotidianamente tutte le problematiche connesse alla gestione delle persone autistiche. Siamo molto impegnate su questo tema con iniziative e progetti concreti”.

L’Associazione “Il Grillo e la Coccinella” presenterà l’esperienza vissuta in prima linea dalle famiglie di persone autistiche, associate o non associate presenti sul gruppo whatsapp “Informa DivAbile”, e che devono convivere con le restrizioni e le angosce causate dall’emergenza sanitaria.

“Il tema dell’autismo non può essere una esclusiva prerogativa delle famiglie che lo vivono in prima persona – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Annetta Altobello – ed il compito delle Istituzioni è anche quello di sensibilizzare tutti affinché ci sia la piena consapevolezza e soprattutto il sostegno in tutti gli ambiti della vita sociale”.

Inoltre, dal 31 marzo al 3 aprile, su proposta dell’Associazione “Il Grillo e la Coccinella”, il Palazzo di Città e l’adiacente fontana saranno illuminate di blu.