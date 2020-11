Giornata Mondiale dei Poveri, il messaggio di S. E. Mons. Orazio Soricelli

IV Giornata Mondiale dei Poveri dal tema “Tendi la tua mano al povero”

Domenica 15 novembre alle ore 19.00 presso la Concattedrale di Cava de’ Tirreni, S. E. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni, celebrerà la Santa Messa in occasione della IV Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco, dal tema “Tendi la tua mano al povero”.

Alla celebrazione parteciperanno, salvo diverse disposizioni dovute alle misure di contenimemto del contagio da Covid-19, i rappresentanti delle varie Asocciazioni del Terzo Settore, i Medici e Infermieri, ai quali l’Arcivescovo dedicherà un messaggio di ringraziamento per l’operato svolto in questa pandemia.

Papa Francesco ci ricorda che: “Non ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa verso di noi. Non dimentichiamo, pertanto, che per tendere la mano al fratello dobbiamo avere la consapevolezza di essere prima noi nel palmo della mano di Dio, mano che si china sulle nostre povertà e ci abilita ad accogliere quelle degli altri.

Sia questo lo spirito per vivere bene la Giornata Mondiale dei Poveri, sia questo il nostro impegno costante per non far mancare ai sempre più numerosi poveri che incontriamo i segni tangibili della carità cristiana.

Domenica la Santa Messa in Concattedrale a Cava de’ Tirreni sarà trasmessa in diretta sulla pagina fb della Caritas Diocesana Amalfi – Cava.