Giornata della Memoria, la Fondazione Valenzi ospita due eventi speciali

Si conclude oggi il ciclo di eventi dedicati alla Shoah della Fondazione Valenzi

In conclusione del ciclo di eventi #Criticamente, sulla pagina Facebook della Fondazione verranno ospitati due appuntamenti in diretta. Alle ore 12 “Razzismi contemporanei“: un gruppo di giovani studenti universitari discuteranno sul tema commentando notizie ed esperienze in prima persona. Alle ore 15 “Memoriae 2021“: Lucia Valenzi si confronterà con Nico Pirozzi, giornalista e ideatore del progetto “Memoriae”.

Al progetto “Memoriae” la Fondazione collabora da numerose edizioni, mira a mantenere vivo il ricordo della Shoah e allo stesso tempo tenere alta l’attenzione verso ogni forma di razzismo e discriminazione. Infatti ci sarà la consegna di un riconoscimento a testimoni e vittime della barbarie antisemita e a esempi positivi della nostra attualità.