L’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani accoglierà la Santa Messa per la VI Giornata diocesana del malato.

Sabato 22 febbraio, alle ore 11.00, la Celebrazione presieduta dal Vescovo della Diocesi Nocera Inferiore – Sarno , mons. Giuseppe Giudice nella cappella della struttura sanitaria.

Il tema scelto è “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro (Mt 11, 28)”.

Il 22 febbraio è la festa della Cattedra di San Pietro e settimo anniversario del Dies Natalis del cavaliere Alfonso Russo, fondatore della PUACS.

«Andiamo a Lui – scrive il Vescovo nell’invito alla Diocesi – per sostenere il tempo della malattia e per rimanere, in servizio, accanto ai tanti malati nel corpo e nello spirito. Andiamo da Gesù, che possiede il segreto del riposo e del ristoro per ognuno di noi».