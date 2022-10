Giorgia Meloni imposta una rotta conservatrice per la “grande nazione” italiana.

Il nuovo Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, è applaudito dopo il suo primo discorso davanti al Parlamento a Roma il 25 ottobre 2022. Andrea Solaro/AFP

Per entrare nel suo incarico, Giorgia Meloni ha scelto di accampare il suo paese come una barca in tempesta, con lei, il nuovo presidente del Consiglio italiano, nel ruolo di capitano che assicura all’equipaggio di tenersi la testa con una mano. Nel suo discorso sulla definizione dell’agenda davanti alla Camera dei Rappresentanti martedì mattina, 25 ottobre, Georgia Maloney ha inventato la metafora della Marina e ha promesso di guidare il paese. “Buon porto”. La delegazione italiana gli ha conferito il mandato in serata, con 235 voti favorevoli, 154 contrari e cinque astenuti. “Il percorso è segnato, andiamo avanti”, Ha commentato su Twitter. Mercoledì 26 ottobre i senatori avranno il compito di confermare in carica il governo da lui formato il 21 ottobre, a meno di un mese dalle elezioni in cui ha guidato la coalizione di destra italiana.

Prima donna a guidare l’amministrazione dall’istituzione della Repubblica nel 1946, Mme Meloni, capo del partito di estrema destra Fratelli d’Italia, ha cercato di creare continuità nei registri dell’economia e delle relazioni internazionali – che lascia poco spazio di manovra – pur imponendo il suo segno sul fronte culturale. Ha ripetutamente evocato riferimenti conservatori alla famiglia tradizionale e ha fatto affettuosamente riferimento a un concetto raro nel lessico politico italiano: “nazione”. “Paese” o “Stato”.

La crisi energetica è urgente

Tuttavia, è necessario prima confermare le basi. Il leader della coalizione di destra, che una volta chiedeva la prima uscita dell’Europa dall’euro, ne ha ricordato il destino. “La grande nazione fondatrice” Italia, e si impegna a rispettare le regole di bilancio dell’Unione lavorando per migliorarle. “Non ignoro la passione (…) nasce da una posizione secondo cui il governo si prenderebbe cura delle istituzioni europee”, Ha convenuto prima di dire che la posizione italiana non sarebbe stata guidata da un senso di protesta. Ha anche chiesto una più stretta cooperazione europea in materia di energia. A livello internazionale, il sig.me Meloni ha ribadito il suo sostegno all’Ucraina e il suo attaccamento all’Alleanza Atlantica, garante dell’interesse nazionale dell’Italia.

Questo ex ammiratore di Benito Mussolini deve aver condannato ogni forma di dittatura. “Fascismo compreso”. In passato, l’affermazione di Giorgia Meloni nel panorama politico italiano è stata fatta in proporzione alle sue affermazioni radicali conservatrici sulle questioni sociali, e ha rinnovato il suo impegno a non ritirarsi dai diritti civili di cui godono gli omosessuali e dal diritto all’aborto. Ha reso omaggio alle donne politiche italiane che le hanno permesso di sfondare “Soffitto di vetro”. Spruzzando i suoi commenti con alcuni riferimenti religiosi e invocando il suo attaccamento alla famiglia, il nuovo presidente del consiglio ha sottolineato che le sue priorità sono economiche.

