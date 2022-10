Giorgia Meloni, figura di estrema destra italiana, alle porte del potere

Francia 2

Il suo volto si è imposto nel panorama politico italiano. Giorgia Meloni, esponente del partito di estrema destra “Fratelli d’Italia”, potrebbe diventare primo ministro italiano. Il politico ha fatto dell’immigrazione e del ritorno di un’Italia forte il suo obiettivo principale durante la sua campagna elettorale. Il candidato ha anche colto l’occasione per pontificare sulla crisi e sul calo del potere d’acquisto per la federazione. Dall’inizio della crisi in Italia i prezzi sono aumentati dell’8%.

Spesso in tempi di crisi, l’Italia si rivolge a figure politiche anti-establishment. Di recente è stato membro del governo Matteo Salvini, noto per i suoi aspri sfoghi contro l’immigrazione. Il comico Pepe Grillo e la sua regia sono promettenti “Dinamite la classe politica” Ha vinto le elezioni del 2018. Per alcuni italiani Giorgia Meloni incarna “Aggiornare” E può “Cambia Italia”. In ogni caso, è ben posizionato per vincere le elezioni in cui l’affluenza alle urne supera il 30%.