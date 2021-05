Gioco illegale: chiuse due sale scommesse a Sarno

Operazione della Guardia di Finanza volta al contrasto del gioco illegale. Nel mirino due sale scommesse di Sarno aperte in violazione delle norme Covid

I finanzieri hanno condotto numerosi controlli per verificare l’osservanza delle misure anti-contagio e per il contrasto del gioco illegale. Hanno eseguito una serie di interventi presso bar e circoli ricreativi della provincia, scoprendone alcuni con congegni da intrattenimento non a norma.

A Sarno, i Baschi Verdi della Compagnia di Scafati hanno apposto i sigilli a due esercizi commerciali, all’apparenza chiusi al pubblico. Di fatto consentivano l’accesso ai clienti attraverso delle entrate secondarie, incuranti dell’obbligo di sospensione delle attività imposto dalle norme anti-Covid.

In uno dei centri scommesse erano attivi 7 “totem” che permettono, in maniera del tutto abusiva, di connettersi ad una vasta platea di giochi. Tra questi il poker on line, espressamente vietato nel nostro Paese.

Nel secondo locale, i Finanzieri hanno dunque sequestrato altre quattro macchinette, sprovviste di qualsiasi autorizzazione amministrativa e non collegate alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I titolari non disponevano di alcuna licenza per avviare quelle attività. I finanzieri li hanno quindi denunciati alla competente Procura di Nocera Inferiore per il reato di “esercizio abusivo di giuochi d’azzardo”. Per queste accuse, rischiano una condanna fino a 3 anni di reclusione.

Per gli esercenti si profila ora una doppia sanzione amministrativa. La prima, per le slot tenute in modo irregolare, con il pagamento, per ciascuna di esse, da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro. La seconda, per il mancato rispetto delle prescrizioni del DPCM del 2 marzo u.s. per il contenimento del Covid, in relazione al quale sono stati verbalizzati anche i clienti sorpresi a giocare.