Gili Vossen pensava di sapere tutto, ma ha visto un grande primo, all’età di 34 anni

Per la prima volta nella sua lunga carriera, Jill Vossen e il suo team si ritrovano con le spalle al muro. Una diciannovesima sconfitta sarebbe sinonimo di adesione alla Challenger Pro League.

gelatina volpe Pensa di aver coperto ogni possibile emozione nel calcio. Ma a 34 anni ne ha scoperto uno nuovo. Se Zulte-Waregem non vince nell’ultima giornata, l’attaccante e i suoi compagni di squadra saranno retrocessi nella Challenger Pro League. Dal suo arrivo nel 2020, l’ex giocatore di Bruges e Genk non ha avuto solo pochi mesi facili all’Icife. Un commento inaspettato può essere un ottimo antistress.

“Alla fine della giornata, queste sono le partite per cui giochi a calcio. Se riusciremo a portare a termine il lavoro, sarà una giornata fantastica. No, non pensavo che un giorno mi sarei trovato in questa situazione. Ma il ragazzo Gelle Fossen non è più importante in questo tipo di situazione”. . Giornale.

gelatina volpe Non sarebbe stato l’unico a mettere da parte la sua personalità in questo incontro finale. “Ognuno dimentica la propria situazione personale e fa di tutto per vincere questa partita. Conta solo il gruppo, è quello che conta”, ha concluso l’uomo, autore di 9 gol in questa stagione.