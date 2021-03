Giffoni50plus dà il via alle candidature per la sezione IMPACT!

Si svolgerà in tre tappe nel corso del 2021. Potranno partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 28 anni.

#Giffoni50Plus: cinquecento le ragazze ed i ragazzi da selezionare che saranno protagonisti assoluti del programma e dei contenuti. Giffoni IMPACT! per il 2021 avrà un format totalmente rinnovato e aperto all’ascolto.

In fase di candidatura, infatti, le ragazze ed i ragazzi potranno proporre i temi che saranno oggetto degli incontri e gli ospiti con cui confrontarsi. Una modalità innovativa di costruzione di un programma che si pone l’ambizioso obiettivo di rappresentare, per chi partecipa, un’esperienza unica. A loro si affida così la responsabilità di scegliere temi e orientare così il confronto.

Le candidature potranno essere presentate da oggi, 30 marzo, e fino al prossimo 30 aprile.

Giffoni IMPACT! Si dividerà, infatti, in tre momenti diversi: durante il Festival di luglio (21/31), in occasione di Giffoni Shock (19/23 ottobre) e di Verde Giffoni (9/13 novembre).

Jacopo Gubitosi: “I ragazzi hanno bisogno di essere sostenuti. Giffoni risponde presente”

«Giffoni IMPACT!- dichiara il Managing Director di Giffoni Opportunity, Jacopo Gubitosi – è un progetto-manifesto per noi. Come con un figlio che viene al mondo, che sostieni nella sua crescita e che prende la sua strada, un po’ è quello che sta accadendo con Giffoni IMPACT! La sua forza sta nel fatto che, nonostante sia nata da poco, possieda già tutto lo spirito di Giffoni: quella voglia di esprimere vicinanza sincera alle ragazze e ai ragazzi, di contribuire a farne persone libere, quel desiderio di renderli protagonisti del loro futuro. Tutto questo vale ancor di più quest’anno. Non sfugge a nessuno la difficoltà che i giovani in particolare stanno affrontando a causa di un’emergenza sanitaria che è ancora presente nelle nostre vite. I ragazzi sono stati costretti a modificare totalmente i loro equilibri. Di fronte a tutto questo, Giffoni ha dovuto necessariamente e voluto convintamente essere di più al loro fianco, immaginando strumenti che li aiutassero a sentirsi meno soli e a tenere vivo il desiderio di costruire una vita ed un mondo diversi. Giffoni IMPACT! risponde proprio a questa esigenza, è pensata, infatti, per essere un sostegno forte per loro».

Giffoni IMPACT! FAQ

Giffoni IMPACT! per il 2021 è aperta alle ragazze e ai ragazzi dai 18 ai 28 anni. Potranno partecipare cinquecento giovani: duecento in occasione del Festival che si terrà dal 21 al 31 luglio 2021, cento in occasione di Giffoni Shock che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre 2021 e duecento in occasione di Verde Giffoni che si terrà dal 9 al 13 novembre 2021. Ognuno potrà scegliere se candidarsi per uno o più periodi. E’ possibile ricevere maggiori informazioni visitando il sito www.giffonifilmfestival.it/impact

Successivamente, coloro che saranno selezionati riceveranno una mail per confermare e completare l’iscrizione e tutte le informazioni relative alla partecipazione.