Giffoni Film Festival, la 50esima edizione sarà dedicata alla Terra

Web e social per presentare l’immagine che caratterizzerà la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 16 al 25 luglio.

“Terra” chiude la trilogia degli elementi, avviata due anni fa con Acqua, e proseguita l’anno scorso con Aria.

L’immagine scelta per #Giffoni50 è stata realizzata dall’artista salernitana Federica D’Ambrosio. Si tratta di una rivisitazione della Scuola di Atene di Raffaello Sanzio.

“È la nuova, ambiziosissima sfida – dichiara il fondatore e direttore di Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi -. Verde è un colore che da sempre è simbolo di speranza. Bisogna avvertire con forza ed ostinazione il dovere di dare speranza ai giovani”.

Intanto, continua la campagna sui canali social del Festival #GiffoniAUnMetroDaTe, dedicata ai più giovani. Racconti, talk, talent, film in streaming gratuito da vedere in famiglia per affrontare con un sorriso questi giorni di restrizioni. #lontanimauniti