Gerard Depardieu è accusato di violenza sessuale commessa da 13 donne

Sul set del film la casa grande Rilasciato nel 2014, un 24enne racconta di essere stato aggredito dall’attore: “È diventato aggressivo, ha cercato di tirarmi le mutandine e di farmi un ditalino. Ho capito che non stava interpretando il suo personaggio. Se non l’avessi fermato, avrebbe ci sarebbe riuscito.” Spiega anche le accuse secondo cui l’attore l’avrebbe attaccata durante le riprese dopo questo rifiuto.

UNDopo diversi mesi di indagini, Mediapart ha raccolto diverse testimonianze che accusano Gérard Depardieu di violenza sessuale, in particolare sul set di undici film usciti tra il 2004 e il 2022. Tre di loro avrebbero potuto testimoniare davanti alla giustizia, ma non hanno sporto denuncia.

Nella sua indagine, Mediapart dice a una comparsa che Gerard Depardieu avrebbe avuto la “mano errante” tra ogni ripresa durante una scena in discoteca, prima di mettere la “mano sulle natiche in modo sostenuto”. Gli eventi sarebbero accaduti in un gruppo discoteca Di Fabien Onteniente, pubblicato nel 2008.

Gérard Depardieu ha rifiutato di rispondere a Mediapart. Attraverso la voce del suo avvocato, “nega formalmente tutte le accuse potenzialmente soggette a diritto penale”.