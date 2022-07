Gent dovrebbe ricevere una penalità dalla Renault Emond? Frank de Bleeckere e la Federazione belga hanno deciso (video)

Venerdì, lo Standard ha salutato il Gent il primo giorno della Pro League. Un match avvincente che ha visto Roche in parità negli ultimi istanti dell’incontro di Dossen. Un gol molto importante in quanto ha permesso ai suoi colori di prendere un punto contro la squadra di Buffalo che ha fatto bella figura.

Se lo spettacolo esiste, è anche perché molti dei lodi arbitrali sono commentati e discussi ampiamente. Compresa una mano controversa di Renaud Emond su punizione diretta di Sven Kums. In questa azione, l’attaccante, che è nel muro, sembra estendere la superficie del proprio corpo con il braccio per toccare la palla.

Il videoassistente arbitrale aveva deciso di non intervenire e ha appoggiato la scelta dell’arbitro, quindi è stato facile non fischiare un rigore. Questo lunedì, Frank de Bleeckere ha riconsiderato quella decisione. Secondo il verdetto precedente, la decisione di Laurens Visser non era buona. Avrebbe dovuto essere un rigore e sarebbe dovuto intervenire il VAR.Dopo ogni giorno del torneo, la persona che spiega alcune delle decisioni arbitrali sul sito web della Federazione belga fungerà da portavoce del dipartimento arbitrale.

Questa decisione di non assegnare un rigore ha fatto arrabbiare Sven Combs e il campo di Gand. “Devo stare attento a quello che dico, altrimenti potrei essere sospeso”.È iniziato con le osservazioni di Het Laatste Nieuws. “Senti, prima dell’inizio del torneo si ricevono chiarimenti su alcune fasi dell’incontro. Poi si è detto che era sempre sbagliato che un giocatore si toccasse la mano con un movimento del braccio lontano dal corpo verso la palla. Era nel caso di punizioni ed Emmonds, giusto? L’arbitro ha detto che era chiaro Non era un rigore. Non ha contattato il VAR e non ha interferito. Comunque le istruzioni sono chiare, vero? Posso’ Non lo capisco.”Regola.