Gavin, 10 anni, salva sua madre da un attacco epilettico in piscina | Fatti vari

Mentre Lori Kenny si stava rilassando in piscina, improvvisamente ha avuto un attacco epilettico. Fortunatamente per lei, suo figlio Gavin era nelle vicinanze e l’ha salvata dall’annegamento. “All’inizio ho sentito un forte rumore nell’acqua e poi ho sentito mia madre urlare”, ha detto il bambino al canale di notizie locale KTEN. L’ho vista tremare. Saltò in acqua e la sollevò sulla scala.