Gas minerario, è la soluzione vallone ai prezzi elevati dell’energia?

Con l’aumento dei prezzi dell’energia, molte persone stanno pensando di trovare alternative. E se lo sfruttamento della famosa “stufa”, questo gas intrappolato nelle arterie dell’antica miniera, ne facesse parte? A Charleroi questa soluzione sta prendendo piede.

Dopo carbone e gas? Se Una delle soluzioni per affrontare la crisi energetica Era sotto i nostri piedi nel cuore delle gallerie minerarie? Il Gas Quello lì, può essere recuperato in termini di energia. Bruciando possiamo Produce elettricità e calore.

” È il metano che esce dalle nostre vecchie gallerie di miniere e viene rilasciato nell’atmosfera, ma è molto inquinato. L’obiettivo è sfruttarlo per creare una rete di calore e produrre elettricità piuttosto che lasciare che contribuisca al cambiamento climatico. ‘, lui spiega Christophe Clero (Ekolo) Vice Wallon, in Telesambre.

per me AnderlosI minatori non sono stati a lungo negli showroom. Ma dal 2019, “la stufa”lì imprigionato, raccolto da Gazonor, Una filiale della Française de l’Energie. Le sue prime due unità di cogenerazione Licenza di produzione di energia elettrica di tale gas da immettere nella rete di distribuzione locale. Di recente sono state realizzate altre tre unità, che consentono ai cittadini di venire a caricare gratuitamente la propria auto elettrica.

” Lì, con i cinque motori attualmente, abbiamo l’equivalente di 20 turbine eoliche e un consumo di elettricità di 35.000 persone. “Stava già avanzando Pascal Mittleburgerresponsabile dell’infrastruttura dei materiali lo scorso maggio. ” Questa iniezione viene eseguita a un livello di tensione che ne consente la ridistribuzione localmente e su una distanza maggiore. A differenza dell’eolico o del fotovoltaico, che sono strettamente legati alla natura, qui abbiamo riserve di gas che forniscono continuamente questa cogenerazione. Quale è più facile da usare in termini di gestione della rete e bisogni delle persone. “