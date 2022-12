[Game Awards 2022] Finalmente, l’ultimo capitolo della Parte 1 è uscito su PC!

Quattro mesi dopo la sua uscita su PlayStation 5, cane obbediente Alla fine annuncia una data di arrivo L’ultimo di noi parte 1 sul computer. E arriverà presto: 3 marzo 2023 Più precisamente, a vapore come inNegozio di giochi epici.

https://www.youtube.com/watch?v=LW5NwaUXgia

L’ultimo di noi parte 1 Non una copia esatta della versione 2013; In realtà, è un file remake Che ci salverà un gran numero di Funzionalità più moderne. È interessante notare che la modalità di visualizzazione è fino a 60 fpsma anche la risoluzione 4k che promette di stupirci ancora. ma anche Modalità di gioco esclusivee metti l’immagine e personalizzala difficoltà avventurarsi. Dovrebbero essere forniti anche l’aspetto generale e le prestazioni del gioco Alzare il livello di Come nuova animazione o Nuovi modelli di personaggi.

Con questa nuova versione e il progresso tecnologico dal rilascio della versione originale, abbiamo il diritto di sperare che questa nuova versione arrivi con DLSS o anche un Tracciamento dei raggi Il più emozionante per catturare al meglio la bellezza di questo gioco.

Ma è solo l’ultimo ipotesi Infatti, Nogthi il cane Non ha rivelato ulteriori informazioni sui dettagli del gioco.

Il gioco sarà disponibile su vapore et al Negozio di giochi epici prezzo 59,99 euro È già disponibile in Preordinare.

