Gabriel Borek, il prodigio e realista a capo del Cile

“Se il Cile è la culla del neoliberismo in America Latina, sarà anche il suo cimiteroIl leader studentesco, deputato di 27 anni e presidente di 35 anni, Gabriel Borek sta dirigendo il vento della gioventù nella politica cilena, anche se il suo tono da quando questo annuncio è stato mite:Garantire lo stato sociale in modo che tutti abbiano gli stessi diritti, indipendentemente dai soldi nel portafoglio‘, è diventato il suo obiettivo dichiarato, ha detto alla stampa. Dai banchi dell’Università di Giurisprudenza di Santiago, questo millenario dalla barba folta aspira a cambiare radicalmente il proprio Paese, il Paese considerato il più diseguale dell’OCSE, con una classe media indebitata per potersi pagare l’istruzione, la sanità e un pensione privata.

Sul muro della sua stanza: siamo realistici per pretendere l’impossibile

In una relazione con uno scienziato politico, che non ha figli, viene dall’estremo sud del Cile, da Punta Arenas, una delle città più meridionali del mondo considerata la porta dell’Antartide, sulle rive delle gelide acque del Stretto di Magellano. È cresciuto insieme ai suoi due fratelli minori in una famiglia simpatizzante dei Cristiano Socialisti e Democratici, e ha studiato alla British School nella sua città prima di iscriversi all’Università di Santiago, dove non ha completato i suoi studi. E si è laureato, impegnato a pieno nella mobilitazione studentesca, e poi in politica. Suo padre, Louis Borek, un ex ingegnere chimico di 75 anni, racconta che suo figlio ha iniziato a formulare le sue idee politiche fin dalla tenera età usando le lettere”Siamo realisti, esigiamo l’impossibile” dove “Il motivo è la forzaDipinto sul muro della sua stanza.Un viaggio coerente, poiché Gabriel Borek rappresenta l’eredità politica della rivolta sociale del 2019 per una società più giusta, che ha sollevato profonde domande sul modello ultra-liberale cileno. READ Una visita di passaggio, un dito medio, una campagna di salmi in pre-disturbo “SIl nostro viaggio è un viaggio che nasce dall’attivismo e dai movimenti sociali, conferma Christophe Ventura, direttore della ricerca presso l’Institute for International Reations and Strategy (IRIS) di Parigi. È lui che è cresciuto negli anni 2009-2011, durante il movimento studentesco, ed è stato uno dei leader lì. È così che è apparso sulla scena cilena prima di entrare direttamente in politica nel 2014. È stato eletto in quel momento alla Camera dei deputati come parte di un movimento politico di sinistra della sinistra cilena, attivo lì dal 2014.“.

Nel 2013 ha usato la casa di famiglia come quartier generale della campagna per questa prima battaglia legislativa, raccogliendo amici e volontari, e l’anno successivo ha vinto un seggio per il distretto di Magallanes.

Oggi, il trentenne che non ha esitato a rimboccarsi le maniche per mostrargli i suoi tatuaggi ha lucidato la sua immagine. Ma rimane una figura misteriosa, anche per chi gli sta vicino: reticente, distaccato, non ha perso nemmeno la spontaneità dei suoi primi anni di attività: durante la sua vittoriosa campagna alle primarie di sinistra, è salito di fronte alle telecamere su un enorme cipresso, come aveva fatto da bambino. Questa immagine è diventata un simbolo della sua campagna.

Ciao! Come si sono svegliati? pic.twitter.com/bqDb9Z1Jl5 – Linea Gabrielborica 17 dicembre 2021

Ma più di questo, rappresenta una vera rottura con il suo predecessore, Sebastian Pinera, un liberale radicale vicino agli ambienti economici del paese. “CÈ qualcuno che ha avuto un ruolo nei movimenti sociali nel 2019, è un prodotto e un volto”, precisa Christoph Ventura, il quale ricorda che l’unione dei movimenti e dei partiti di sinistra in quel momento non era affatto chiara, ma mostrava anche il realismo che il giovane deputato poteva dimostrare:C’è stato un complesso dibattito sull’opportunità che i partiti di sinistra accettino l’accordo offerto da Sebastian Pinera per placare il movimento, in cambio di un processo costituzionale. Gabriel Borek fu tra coloro che, A sinistra, ha affrontato la questione di questa Carta, che ha permesso di creare l’Assemblea Costituente. All’epoca, questo gli è valso il sostegno del centrosinistra”. Ma le difficoltà all’interno del suo stesso movimento.

Ma il giovane presidente ha punti di forza senza precedenti, secondo il mondo della politica, perché fa parte di una generazione”che non è stato a capo dello stato per decenni”. Il nuovo presidente cileno tira fuori anche concetti che la classe politica tradizionale finora non ha avanzato molto, come il femminismo o l’ecologia. Mais “Una delle sfide che questo governo sta affrontando, e questo è uno dei punti che la sua opposizione ha attaccato, è la mancanza di preparazione”. Da questo nuovo presidente e dai suoi stretti giovani consiglieri. READ Emmanuel Macron stima che rinchiudere le persone non vaccinate "non è necessario in Francia".

Dopotutto, il momento è storico, dice molti osservatori, tra cui Christie Ventura: la sua fortuna “cFa affidamento sul movimento sociale che lo ha insediato al potere il prossimo marzo. Questo movimento è impressionante in Cile, suona come quello che è sceso in piazza nel dicembre 2019 con il volume di voti a favore, e nessuno se lo aspettava. È il miglior presidente eletto nella storia del Cile, con una partecipazione del 55% o meno, il che è storico in Cile. […] Quindi è un capitale democratico e popolare molto forte, e mostra che ciò che Gabriel Borek esprime sono le enormi aspirazioni della società cilena al cambiamento, al cambiamento delle abitudini politiche.“.